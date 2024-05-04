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Сегодня, 15:21

Смородская: «Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре «Спартака» при Гильермо Абаскале.

Испанский специалист был отправлен в отставку 14 апреля. После его увольнения московская команда еще не проигрывала.

«В игре «Спартака» при Абаскале не было никакой тренерской мысли — лишь постоянные эксперименты. Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным. Его увольнение — логичный итог. Если бы оно случилось раньше, «Спартак» был бы выше в турнирной таблице», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 42 очка после 26 туров РПЛ и занимает четвертое место. Исполняющим обязанности главного тренера является Владимир Слишкович.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Гильермо Абаскаль
Ольга Смородская
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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 22 1 3
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