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Сегодня, 15:43

Главный тренер «Пари НН» Илич: «Ивич многое рассказал мне про команду и город»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал об общении с бывшим тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем перед назначением в нижегородский клуб.

— На пресс-конференции вы упомянули о Владимире Ивиче — советовались с ним, когда получили предложение из РПЛ?

— Да, мы хорошо общаемся. Конечно, я сообщил ему про предложение от «Пари НН». Он многое рассказал мне про команду, город, да и в целом про работу в России. Объяснил, что «Пари НН» — хороший клуб, что здесь есть прекрасная база, а также упомянул, что Нижний Новгород находится недалеко от Москвы. Ивич отметил, что в РПЛ игра с любым соперником — тяжелая. Остальную часть нашего общения я составлю в тайне.

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место. В воскресенье, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 27-м туре чемпионата России.

Саша Илич
ФК Нижний Новгород
Владимир Ивич
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Илич: «Пари НН» сделает все, чтобы остаться в РПЛ»

Саша Илич: «Перед «Пари НН» стоит непростая задача. Но даже не собираюсь думать о вылете»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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