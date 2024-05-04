Metaratings: Абаскаль запрещал персоналу «Спартака» посещать тренировки команды

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль запрещал сотрудникам и персоналу клуба посещать тренировки основной команды, утверждает Metaratings.ru.

По информации издания, у исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича таких ограничений нет.

Абаскаль покинул «Спартак» 14 апреля — на следующий день после поражения от худшей команды РПЛ — «Сочи» (0:1) в день своего 35-летия.