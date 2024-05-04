Metaratings: Абаскаль запрещал персоналу «Спартака» посещать тренировки команды
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль запрещал сотрудникам и персоналу клуба посещать тренировки основной команды, утверждает Metaratings.ru.
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По информации издания, у исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича таких ограничений нет.
Абаскаль покинул «Спартак» 14 апреля — на следующий день после поражения от худшей команды РПЛ — «Сочи» (0:1) в день своего 35-летия.
Источник: metaratings.ru
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|
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|8
|5
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|47
|
4
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|6
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|42
|
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|5
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|
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|
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|8
|5
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|29-38
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|
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|28
|
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|26
|6
|9
|11
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|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
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|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
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|7
|13
|25-40
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|
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|4
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|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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