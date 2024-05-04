В Сербии назвали Илича молодым и опытным тренером

Сербский тренер Радослав Батак в комментарии для «СЭ» оценил назначение Саши Илича в «Пари НН».

«Поздравляю Сашу с назначением! Это молодой тренер, у которого достаточно опыта. Хорошо работал в «Чукаричках», в болгарском ЦСКА и «Атромитосе». Надеюсь, он успеет до конца сезона стабилизировать результаты команды, а к следующему сезону усилиться. Рад, что сербские тренеры работают в России. Надеюсь, его ждет успех», — сказал Батак «СЭ».

Сегодня, 4 мая, сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. Ранее в отставку был отправлен Сергей Юран.

В турнирной таблице РПЛ команда занимает 11-е место. Завтра, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 27-м туре чемпионата России.