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Сегодня, 15:39

Илич: «Пари НН» сделает все, чтобы остаться в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал о задачах нижегородской команды.

— Вы и «Пари НН» — как все случилось?

— Очень быстро. Мне позвонили и спросили, готов ли я обсудить назначение в «Пари НН». Конечно, это непростая ситуация для меня и моего предыдущего клуба. Да и приходить в новую команду в конце сезона — испытание для тренера. Но я люблю испытания! Сейчас нам предстоит четыре важнейшие игры. Конечно, их исход нельзя предугадать, но мы сделаем все, чтобы остаться в РПЛ.

— Основная задача от руководства именно такая?

— Задача стоит не только на текущий сезон, но и на следующий. Однако сейчас ключевая цель — сохранить прописку в РПЛ. Когда мы выполним ее, станет проще.

— Были ли какие-то сомнения относительно переезда в Россию в связи со сложившейся политической ситуацией?

— Не задумывался над этим, когда получил предложение. Больше думал о том, в какой момент возглавляю клуб.

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место. В воскресенье, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 27-м туре чемпионата России.

Саша Илич
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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