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Сегодня, 15:15

«Оренбург» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграют в матче 27-го тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Оренбурга» Матиас Перес.
Матиас Перес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

4 мая «Оренбург» дома на своем стадионе «Газовик» примет «Крылья Советов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Она начнется в 16.45 мск. Игру также покажут по подписке на канале «Матч Премьер», начиная с 16.50 по московскому времени.

Ключевые события противостояния 27-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Оренбург» с главным тренером Давидом Деограсией идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с 26 баллами. «Крылья Советов» с Игорем Осинькиным набрали 40 очков и находятся на шестой строчке.

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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