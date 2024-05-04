Умар Сако заявил, что уровень футбола в России и Болгарии одинаковый

Защитник «Ростова» Умар Сако заявил, что футбол в России и Болгарии находится на одном уровне.

«Какой уровень футбола в России, если сравнивать с Болгарией? Один и тот же. Но в России больше интенсивности, агрессивности и силовой борьбы, чем в Болгарии», — цитирует Сако «РБ Спорт».

Ранее Сако выступал за болгарские команды «Берое» (2021) и «Арда» (2022-2023).

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 40 очками после 26 туров.