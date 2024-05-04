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Агент Джикии: «Георгий готов играть, он находится в отличном настроении»

Алина Савинова
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Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что футболист находится в отличном настроении и готов помочь команде в концовке сезона.

«Георгий — часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

5 мая красно-белые сыграют с «Пари НН» в рамках 27-го тура РПЛ. Матч пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
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ЦСКА – Рубин
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