Агент Тикнизяна отказался комментировать информацию о смене гражданства своего клиента
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о возможной смене гражданства своего клиента.
Ранее армянская федерация регулярно обращалась к игроку с просьбой о смене гражданства, но игрок отказывался.
«Давайте оставим это пока без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.
В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 22 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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|
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|5
|2
|32-23
|35
|
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|8
|5
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|29
|
5
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|17
|8
|5
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|
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|Ахмат
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|2
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|
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|
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|17
|7
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|25
|
9
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|17
|7
|4
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|
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|
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|5
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|20
|
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|19
|
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|17
|1
|10
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|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
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|1
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|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
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|
Квинси Промес
Спартак
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Краснодар
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|И
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|Ж
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Локомотив
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