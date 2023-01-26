Агент Тикнизяна отказался комментировать информацию о смене гражданства своего клиента

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о возможной смене гражданства своего клиента.

Ранее армянская федерация регулярно обращалась к игроку с просьбой о смене гражданства, но игрок отказывался.

«Давайте оставим это пока без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 22 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.