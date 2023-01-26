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Португальский журналист назвал новичка «Спартака» Тавареша скромным молодым человеком

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Журналист португальского Record Вальтер Маркес прокомментировал переход защитника Томаша Тавареша из «Бенфики» в «Спартак».

«Бенфика» возлагала большие надежды на Томаша Тавареша, он присоединился к основной команде в очень молодом возрасте, его привлек в состав Бруно Лаге, — приводит «РБ Спорт» слова Маркеса. — Начал Томаш отлично, но затем результаты ухудшились. Впоследствии Тавареш не смог добиться доверия ни от одного тренера «Бенфики». Мне жаль, что ему не повезло в «Бенфике». Я думаю, Томаш игрок хорошего уровня. Теперь у Тавареша есть возможность заявить о себе в России, как он это сделал в Швейцарии, играя за «Базель».

Тавареш — умный игрок, с большими тактическими навыками и хорошо поставленным пасом. Мне всегда говорили, что он скромный молодой человек, хорошо образованный, и я никогда не слышал, чтобы Томаш создавал проблемы в раздевалке. Думаю, и в «Спартаке» будет так же. Надеюсь, что у него все получится в России».

21-летний португалец подписал контракт со «Спартаком» до 30 июня 2026 года с возможностью продления на год.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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