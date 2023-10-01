Агент Ренана: «Никто не хочет видеть в резерве футболиста такого уровня»
Агент защитника «Зенита» Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия рассказал о будущем игрока в клубе.
«Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве. У него нет травм и ничего его не беспокоит. Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему», — цитирует агента Metaratings.ru.
В этом сезоне 19-летний бразилец принял участие в 6 матчах «Зенита».
Последний раз Ренан играл 20 сентября в матче с «Ахматом» (3:4) в FONBET Кубке России.
Источник: Metaratings.ru
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