Бистрович прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА, выступающий на правах аренды за калининградскую «Балтику», Кристиян Бистрович отреагировал на переход экс-игрока армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

«Этот вопрос надо задать самому Марио. Он так чувствует — сначала из-за ребенка и жены вернулся в Бразилию. Затем все поменялось, не знаю, что произошло, но Марио посчитал, что ему будет лучше не в ЦСКА, а «Зените», — цитирует Бистровича Sport24.