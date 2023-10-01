Биатлонист Латыпов верит, что «Крылья» смогут претендовать на медали РПЛ

Российский биатлонист Эдуард Латыпов надеется, что «Крылья Советов» по итогам нынешнего сезона в РПЛ сумеют войти в тройку лидеров.

«У «Крыльев Советов» хороший старт получился в этом сезоне. Я очень рад за ребят, что они могут реализовать свои задумки. Игра у команды хорошая, активная и зрелищная. Надеюсь, что если они будут выходить с таким настроем на игру, то по итогу сезона смогут претендовать на призовое место. Я верю в команду! Молодые, заряженные ребята, команда сильная, тренер хороший, я думаю, что все должно получиться», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.