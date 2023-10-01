Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:48

Биатлонист Латыпов верит, что «Крылья» смогут претендовать на медали РПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский биатлонист Эдуард Латыпов надеется, что «Крылья Советов» по итогам нынешнего сезона в РПЛ сумеют войти в тройку лидеров.

«У «Крыльев Советов» хороший старт получился в этом сезоне. Я очень рад за ребят, что они могут реализовать свои задумки. Игра у команды хорошая, активная и зрелищная. Надеюсь, что если они будут выходить с таким настроем на игру, то по итогу сезона смогут претендовать на призовое место. Я верю в команду! Молодые, заряженные ребята, команда сильная, тренер хороший, я думаю, что все должно получиться», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет в воскресенье, 1 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени. Самарская команда идет на 2-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков. Красно-белые с 16 очками занимают 5-е место.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-latypov-nadeetsya-chto-krylya-smogut-pretendovat-na-medali-rpl-290182/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Эдуард Латыпов
0
Читайте также
Хет-трик Рендулича помог «Сочи» победить «Торпедо»
«Ман Сити» и «МЮ» проиграли, «Реал» разгромил «Жирону»
Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США
В конгрессе США обвинили Великобританию в провоцировании мировой войны
Российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
Щербаченко: «Только люди, которые не играли в футбол на высоком уровне, могли поставить пенальти в ворота «Урала»
Агент Ренана: «Никто не хочет видеть в резерве футболиста такого уровня»
«Зенит» готов купить Тюкавина зимой
Биджиев считает, что у «Крыльев Советов» есть все шансы на победу над «Спартаком»
Мостовой: «Зенит» трясет — команда не выглядит единоличным фаворитом РПЛ"
Орлов об Изидоре: «У него пока мало приемчиков, чтобы забивать голы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» готов купить Тюкавина зимой

Агент Ренана: «Никто не хочет видеть в резерве футболиста такого уровня»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости