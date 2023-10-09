Президент РПЛ Алаев: «Лично для меня ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала»
Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что последние решения экспертно-судейской комиссии дискредитировали орган в текущем его составе.
Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейскую бригаду во главе с Романом Галимовым, работавшую на матче 10-го утра РПЛ «Ростова» с «Уралом» (2:2).
В первом тайме матча Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который позволил «Ростову» отыграть один мяч. Во втором тайме судья удалил полузащитника Андрея Егорычева, расценив действия игрока как фол «последней надежды».
«Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Ганчаренко). Правда понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.
Я не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», — цитирует Алаева «Матч ТВ».
После этого матча главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов на флеш-интервью, в микст-зоне и на пресс-конференции.
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|Краснодар
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2
|Кр. Советов
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|3
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|25-14
|21
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3
|Зенит
|11
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|22-11
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4
|Локомотив
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|18-16
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5
|Пари НН
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|4
|11-9
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6
|Спартак
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|16-18
|17
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7
|ЦСКА
|11
|4
|5
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|22-17
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8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
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9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
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10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
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11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
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12
|Оренбург
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|3
|2
|6
|13-18
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13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
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14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
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15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
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16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
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Оренбург – Факел
|- : -
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|14:00
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Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
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Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
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Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
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Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
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Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
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Ростов – Ахмат
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
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|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
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Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1