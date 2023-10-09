Президент РПЛ Алаев: «Лично для меня ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала»

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что последние решения экспертно-судейской комиссии дискредитировали орган в текущем его составе.

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейскую бригаду во главе с Романом Галимовым, работавшую на матче 10-го утра РПЛ «Ростова» с «Уралом» (2:2).

В первом тайме матча Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который позволил «Ростову» отыграть один мяч. Во втором тайме судья удалил полузащитника Андрея Егорычева, расценив действия игрока как фол «последней надежды».

«Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Ганчаренко). Правда понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

Я не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

После этого матча главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов на флеш-интервью, в микст-зоне и на пресс-конференции.