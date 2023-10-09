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Сегодня, 15:10

Президент РПЛ Алаев: «Лично для меня ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала»

Виктория Кравченко
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Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что последние решения экспертно-судейской комиссии дискредитировали орган в текущем его составе.

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейскую бригаду во главе с Романом Галимовым, работавшую на матче 10-го утра РПЛ «Ростова» с «Уралом» (2:2).

В первом тайме матча Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который позволил «Ростову» отыграть один мяч. Во втором тайме судья удалил полузащитника Андрея Егорычева, расценив действия игрока как фол «последней надежды».

«Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Ганчаренко). Правда понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

Я не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

После этого матча главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов на флеш-интервью, в микст-зоне и на пресс-конференции.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1960460_Prezident_RPL_Lichno_dla_mena_ESK_RFS_v_tekushhem_sostave_seba_diskreditirovala
ФК Ростов
ФК Урал
Александр Алаев
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
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Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
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Спартак – Пари НН
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
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 4
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