КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 40 тысяч рублей после матча с «Крыльями Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч за задержку на три минуты перед выходом на второй тайм и еще на 20 тысяч за непредоставление игрока для послематчевого интервью.

«Спартак» с 16 очками занимает пятое место в РПЛ после 10 туров. В следующем матче красно-белые на своем поле сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье, 8 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.