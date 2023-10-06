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Сегодня, 19:12

Департамент судейства РФС признал верными все спорные решения Москалева в матче «Динамо» — «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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РФС опубликовал видео с разъяснениями решений в спорных эпизодах матчей 5-го тура группового турнира FONBET Кубка России и 10-го тура РПЛ.

Департамент судейства РФС поддержал решения арбитра Владимира Москалева о неназначении пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» (0:3) на 18-й минуте и неназначении одиннадцатиметрового в ворота бело-голубых на 81-й минуте.

«Спартак» с 12 очками лидирует в группе D. «Динамо» (8 очков) занимает второе место в квартете.

Источник: РФС
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев
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