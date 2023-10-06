ЭСК РФС назвала верными пенальти и удаление в матче «Ростов» — «Урал»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила спорные решения арбитра Романа Галимова в матче «Ростов» — «Урал» (2:2) в 10-м туре РПЛ.

Комиссия единогласно посчитала, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Урала» на 31-й минуте и удалил полузащитника екатеринбуржцев Андрея Егорычева на 78-й минуте.

Кроме того, в комиссии поддержали решение о неназначении пенальти в ворота «Ростова» на 34-й минуте.