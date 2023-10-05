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Сегодня, 19:11

Алейшо: «Марио Фернандес избежал операции, но может не сыграть в этом году»

Марио Фернандес, вероятно, не сыграет до конца года
Руслан Минаев
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Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес избежал операции, но не сыграет в этом году, сообщил журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Фернандес травмировался в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ. Его заменили уже на 9-й минуте встречи.

Ранее о состоянии Фернандеса высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Марио Фернандес
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
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