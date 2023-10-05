Алейшо: «Марио Фернандес избежал операции, но может не сыграть в этом году»

Марио Фернандес, вероятно, не сыграет до конца года

Защитник «Зенита» Марио Фернандес избежал операции, но не сыграет в этом году, сообщил журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Фернандес травмировался в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ. Его заменили уже на 9-й минуте встречи.

Ранее о состоянии Фернандеса высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.