Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после ничьей с "Ростовом" в матче 26-го тура чемпионата России (1:1) сказал, что был против акции футболистов в его поддержку. Игроки вышли на поле в футболках с изображением Адиева.

– Я, если честно, сильно хотел, чтобы эта акция не состоялась, – цитирует официальный сайт "Анжи" Адиева. – Когда краем уха услышал, что она должна пройти еще перед "Ахматом", то я строго-настрого запретил ее. Потом, в день матча с ЦСКА, я узнал об этой акции и вновь запретил. Попросил, чтобы ее не было. А то, что приятно или нет, то, отбросив все эмоции, наверно приятно то, что мои ребята меня ценят, но я такой человек, – хочу, чтобы оценка моих действий выражалась не в красивых словах.

Я уже в таком возрасте, когда меня радуют действия футболистов, это для меня высшее наслаждение. Сегодня игроки перед матчем даже футболки в раздевалке не надевали, потому что знали, что я буду недоволен. Надели только в подтрибунном помещении. Спасибо ребятам. Я оценил их жест. И благодарю болельщиков, которые вывесили баннер.