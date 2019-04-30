Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от "Краснодара" в матче 26-го тура РПЛ (0:2). По его словам, команда действовала неплохо но не смогла добиться результата.

– Хочется всегда побеждать. Фразы заезженные, даже самому неудобно это повторять, – сказал Акинфеев в эфире "России 24". - Хочется выигрывать, но против тебя играет команда, которая тоже хочет выигрывать. Есть огорчение, но с годами все становится по-другому. Когда молодой, начинаешь копаться в себе, сейчас нужно смотреть вперед.

– По качеству игра была неудачной?

– По качеству нет. По индивидуальным ошибкам, по результату – да. По каким-то моментам могли выжать гол, но 100-процентный момент не создали.

– Можно сказать, что вы заставили "Краснодар" играть в непривычный футбол, или так сложилось из-за быстрого гола?

– Думаю, так сложилось. "Краснодар" выбрал тактику, по которой они играют: быстрый выход в контратаку. Мы прекрасно это понимали, но ничего сделать не могли. Надо убивать контратаки на корню.

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