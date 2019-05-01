Чистое игровое время матчей 26-го тура чемпионата России варьировалось от 47 минут и 46 секунд до 58 минут и 41 секунды, сообщает InStat.
Дольше всего в футбол играли на "Открытие Арене", самой короткой получилась встреча в Оренбурге. (Александр Бобров)
Чистое игровое время матчей 26-го тура чемпионата России
|
Арбитр
|
Матч
|
Чистое игровое время
|
Василий Казарцев
|
Спартак – Рубин – 1:1
|
58.41
|
Сергей Карасев
|
Анжи – Ростов – 1:1
|
57.35
|
Сергей Иванов
|
Краснодар – ЦСКА – 2:0
|
55.39
|
Владимир Москалев
|
Динамо – Ахмат – 0:0
|
53.27
|
Сергей Лапочкин
|
Локомотив – Енисей – 2:1
|
52.29
|
Михаил Вилков
|
Уфа – Урал – 4:1
|
51.39
|
Алексей Еськов
|
Зенит – Крылья Советов – 4:2
|
48.38
|
Николай Волошин
|
Оренбург – Арсенал – 1:1
|
47.46