Чистое игровое время матчей 26-го тура чемпионата России варьировалось от 47 минут и 46 секунд до 58 минут и 41 секунды, сообщает InStat.

Дольше всего в футбол играли на "Открытие Арене", самой короткой получилась встреча в Оренбурге. (Александр Бобров)

Чистое игровое время матчей 26-го тура чемпионата России