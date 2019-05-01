Судья премьер-лиги Сергей Лапочкин в очередной раз в этом году в матче чемпионата России в среднем бегал быстрее футболистов. Во встрече "Локомотив" – "Енисей" (2:1) его скорость составила 7,24 километра в час, у игроков – 7,02.
Высокая скорость не понадобилась Михаилу Вилкову ("Уфа" – "Урал" – 4:1) – 6,34 километра в час, информирует InStat (Александр Бобров).
Средняя скорость движения арбитров в матчах 26-го тура чемпионата России
|
Арбитр
|
Матч
|
Ср.скорость (км/ч)
|
Скорость арбитра/скорость игрока
|
Сергей Лапочкин
|
Локомотив – Енисей – 2:1
|
7,24
|
1,03 (7,24/7,02)
|
Владимир Москалев
|
Динамо – Ахмат – 0:0
|
7,52
|
1,02 (7,52/7,38)
|
Сергей Иванов
|
Краснодар – ЦСКА – 2:0
|
7,13
|
0,99 (7,13/7,20)
|
Василий Казарцев
|
Спартак – Рубин – 1:1
|
7,24
|
0,98 (7,24/7,38)
|
Николай Волошин
|
Оренбург – Арсенал – 1:1
|
6,55
|
0,98 (6,55/6,66)
|
Алексей Еськов
|
Зенит – Кр.Советов – 4:2
|
6,41
|
0,94 (6,41/6,84)
|
Михаил Вилков
|
Уфа – Урал – 4:1
|
6,34
|
0,9 (6,34/7,02)
|
Сергей Карасев
|
Анжи – Ростов – 1:1
|
7,02
|
0,89 (7,02/7,92)