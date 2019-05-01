Судья премьер-лиги Сергей Лапочкин в очередной раз в этом году в матче чемпионата России в среднем бегал быстрее футболистов. Во встрече "Локомотив" – "Енисей" (2:1) его скорость составила 7,24 километра в час, у игроков – 7,02.

Высокая скорость не понадобилась Михаилу Вилкову ("Уфа" – "Урал" – 4:1) – 6,34 километра в час, информирует InStat (Александр Бобров).

Средняя скорость движения арбитров в матчах 26-го тура чемпионата России