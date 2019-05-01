Наименьшее расстояние по сравнению с другими шестью арбитрами в играх 26-го тура пробежали Михаил Вилков ("Уфа" – "Урал" – 4:1) и Алексей Еськов ("Зенит" – "Крылья Советов" – 4:2).

У нижегородца, по данным InStat, этот показатель равен 9 901 метру, у москвича – 10 038 метрам. (Александр Бобров)

Расстояния, которые пробежали и прошли судьи в матчах 26-го тура чемпионата России