Наименьшее расстояние по сравнению с другими шестью арбитрами в играх 26-го тура пробежали Михаил Вилков ("Уфа" – "Урал" – 4:1) и Алексей Еськов ("Зенит" – "Крылья Советов" – 4:2).
У нижегородца, по данным InStat, этот показатель равен 9 901 метру, у москвича – 10 038 метрам. (Александр Бобров)
Расстояния, которые пробежали и прошли судьи в матчах 26-го тура чемпионата России
|
Арбитр
|
Матч
|
Расстояние (м)
|
Михаил Вилков
|
Уфа – Урал – 4:1
|
9901
|
Алексей Еськов
|
Зенит – Крылья Советов – 4:2
|
10 038
|
Николай Волошин
|
Оренбург – Арсенал – 1:1
|
10 223
|
Сергей Карасев
|
Анжи – Ростов – 1:1
|
11 030
|
Сергей Иванов
|
Краснодар – ЦСКА – 2:0
|
11 125
|
Сергей Лапочкин
|
Локомотив – Енисей – 2:1
|
11 315
|
Василий Казарцев
|
Спартак – Рубин – 1:1
|
11 481
|
Владимир Москалев
|
Динамо – Ахмат – 0:0
|
11 834