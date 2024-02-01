Абаскаль: «Будем работать над стабильностью — тем, чего не хватало «Спартаку» в первой части сезона»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ рассказал о подготовке к турниру.

— Ваш «Спартак» всегда меняется. Какие сюрпризы мы увидим в этом турнире?

— Сюрпризов не ждите. Мы будем работать над стабильностью — тем, чего нам не хватало в первой части сезона. Будем внедрять в наши схемы новых игроков. Стараться играть более компактно. А так главное изменение у нас было сделано еще в октябре, когда мы поменяли тактику и стали играть с двумя нападающими.

— «Спартак» приобрел качественного форварда. Это как раз под схему с двумя нападающими? Или же есть вариант, что форварды будут друг друга менять?

— Да, мы искали усиление в линию атаки. Нужен был футболист, умеющий играть в короткий пас, активный в прессинге, открывающийся в глубину. Так что мы усилили линию атаки, где были Соболев, Промес и Игнатов.

— Угальде может сыграть на фланге или же он именно центрфорвард?

— Для меня как тренера важно было получить вариативность, которую мы приобретаем с приходом нового игрока. Кто-то обороняется низко, тут важно иметь скоростного нападающего. Все четыре футболиста линии атаки могут играть впереди. Мы хотим сделать линию нападения разнообразной.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли».