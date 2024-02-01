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1 февраля, 13:20

Абаскаль: «Будем работать над стабильностью — тем, чего не хватало «Спартаку» в первой части сезона»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ рассказал о подготовке к турниру.

— Ваш «Спартак» всегда меняется. Какие сюрпризы мы увидим в этом турнире?

— Сюрпризов не ждите. Мы будем работать над стабильностью — тем, чего нам не хватало в первой части сезона. Будем внедрять в наши схемы новых игроков. Стараться играть более компактно. А так главное изменение у нас было сделано еще в октябре, когда мы поменяли тактику и стали играть с двумя нападающими.

— «Спартак» приобрел качественного форварда. Это как раз под схему с двумя нападающими? Или же есть вариант, что форварды будут друг друга менять?

— Да, мы искали усиление в линию атаки. Нужен был футболист, умеющий играть в короткий пас, активный в прессинге, открывающийся в глубину. Так что мы усилили линию атаки, где были Соболев, Промес и Игнатов.

— Угальде может сыграть на фланге или же он именно центрфорвард?

— Для меня как тренера важно было получить вариативность, которую мы приобретаем с приходом нового игрока. Кто-то обороняется низко, тут важно иметь скоростного нападающего. Все четыре футболиста линии атаки могут играть впереди. Мы хотим сделать линию нападения разнообразной.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли».

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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Виктор Мелехин

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