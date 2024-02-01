Карпин — о будущем в «Ростове»: «Я в диком порядке»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ.

— Вы говорили, что можете устать от работы в «Ростове» и уйти из клуба. Как сейчас чувствуете себя?

— Никто не говорил, что я куда-то собираюсь, — сказал Карпин. — Просто сказал, что в жизни каждого может случиться момент, когда человек скажет: «Да пошло оно все...» Может быть такое? Может. Фразы, что я ухожу, не прозвучало. Говорить, что я куда-то собираюсь, неправильно. Это просто было сказано в контексте...

— Где вы сейчас по шкале от «я в диком порядке» до «да пошло оно все»?

— Я в диком порядке, ха-ха.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года 54-летний специалист также вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе с 2017 по 2021 год.