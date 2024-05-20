Джикия: «Время покажет, каким я был спартаковцем»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос «СЭ» о мечте завершить карьеру в красно-белой команде.

«Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни все бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем. Мне только 30 лет. Все может быть. Появилась надежда после ухода Абаскаля. Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени. Вообще, если смотреть на игры, результаты. Был плохой момент в Кубке, но изменения были», — сказал Джикия «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.