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Сухина: «Все судьи в футболе слегка чудаковатые»

Владислав Корегин
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Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина поделился мнением о том, кто является главным фриком в современном футболе.

«Кого могу назвать главным фриком в футболе? Я так понимаю, что все судьи слегка чудаковатые в чем-то. Что касается фриков, то мы же с ними обычно на футбольном поле встречаемся. А там народ все свои таланты не проявляет, в основном только узкоспециализированные, относящиеся к футболу.

Наверное, могу назвать Балотелли. Хотя в игре ты не скажешь, что он фрик какой-то. Он очень талантливый, но, к сожалению, свой талант пустил немного не в ту сторону. А так не скажешь, что он какой-то чудаковатый», — приводит слова Сухины Legalbet.

С сентября 2023 года нападающий Марио Балотелли выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». В текущем сезоне 33-летний итальянец отыграл 16 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити», «Интера», «Марселя», «Ниццы», «Брешии», «Монцы» и «Сьона».

Источник: Legalbet
Марио Балотелли
Футбол
Станислав Сухина
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Зенит

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

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Динамо

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Зенит

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ЦСКА

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