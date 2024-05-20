Сухина: «Все судьи в футболе слегка чудаковатые»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина поделился мнением о том, кто является главным фриком в современном футболе.

«Кого могу назвать главным фриком в футболе? Я так понимаю, что все судьи слегка чудаковатые в чем-то. Что касается фриков, то мы же с ними обычно на футбольном поле встречаемся. А там народ все свои таланты не проявляет, в основном только узкоспециализированные, относящиеся к футболу.

Наверное, могу назвать Балотелли. Хотя в игре ты не скажешь, что он фрик какой-то. Он очень талантливый, но, к сожалению, свой талант пустил немного не в ту сторону. А так не скажешь, что он какой-то чудаковатый», — приводит слова Сухины Legalbet.

С сентября 2023 года нападающий Марио Балотелли выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». В текущем сезоне 33-летний итальянец отыграл 16 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити», «Интера», «Марселя», «Ниццы», «Брешии», «Монцы» и «Сьона».