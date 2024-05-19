Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии»

По информации «СЭ», нападающий СКА Матвей Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии».

Контракт с питерским клубом до 2026 года будет расторгнут, права на хоккеиста в КХЛ останутся у армейцев.

Прошедщий сезон Мичков провел в аренде в «Сочи». Хоккеист сыграл 49 матчей, забросил 19 шайб и отдал 22 голевы передачи.