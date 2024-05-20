Сербский журналист Пекович: «У Станковича есть все предпосылки для того, чтобы завоевать трофеи со «Спартаком»

Сербский журналист Александар Пекович прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«У Станковича есть все предпосылки для того, чтобы добиться со «Спартаком» заметных результатов и, что немаловажно, завоевать трофеи. Конечно, при соответствующем усилении, ведь чемпионат России намного сильнее чемпионатов Сербии и Венгрии. Не исключено, что какой-то новичок будет из «Црвены Звезды», ведь известно, насколько Станкович ценит игроков белградского клуба», — цитирует Пековича Legalbet.

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».