Денисов: «У каждого фаната «Спартака» что-то произошло в сердце, когда увидели круг почета для Джикии»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе из клуба Георгия Джикии.

«Был момент, когда Джика прощался — это грустно. Наверное, всем было грустно. Еще поговорим, есть, что сказать. Это очень трогательный момент. У каждого фаната «Спартака» что-то произошло в сердце, когда видели круг почета для Джикии», — сказал Денисов «СЭ».

18 мая стало известно о том, что 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступает за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.