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Игнатов: «Никто не скажет о Джикии плохого слова, его уход — это грустный момент»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии.

— Конечно, это грустный момент, — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол.Ру». — Георгий — настоящий человек, капитан и лидер. Он многое сделал для «Спартака», внес неоценимый вклад в команду. Мы проводили его на хорошей ноте. Он получил заслуженную награду лучшего игрока матча. В «Спартаке» у него был хороший период. Я желаю ему только удачи. Тепло и хорошо отношусь к Георгию, потому что когда я только пришел в команду, он меня поддерживал. Он чуть пораньше пришел в «Спартак». Мы провели большой период в команде вместе. Тяжело, конечно, что он уходит.

— Джикия сказал после матча, что позвал команду в ресторан.

— Да, он пригласил. Обязательно придем всей командой и проводим его.

— Подарок команда уже приготовила?

— Это секрет.

— Когда вы узнали, что он уходит?

— За пару дней до сегодняшнего матча. Поэтому мы узнали чуть пораньше остальных. Впереди еще целая неделя вместе. Постараемся ее провести в хорошей обстановке, с улыбками, чтобы хорошо проводить нашего капитана.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Вместе со «Спартаком» Георгий стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт футболиста с командой истекает 31 мая.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005640003_ignatov_nikto_ne_skajet_o_djikii_plohogo_slova_ego_uhod__eto_grustnyiy_moment
Георгий Джикия
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
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 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
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 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
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12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
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 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
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 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
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