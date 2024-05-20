Даку: «Думаю, что у меня получается играть в России на хорошем уровне»

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку поделился впечатлениями о выступлении в России.

«Еще до того, как начал здесь выступать, я слышал, что в РПЛ тяжело. Поэтому я готовился к сложностям. Думаю, что у меня получается играть в России на хорошем уровне, я собой доволен», — приводит слова Даку Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний албанец провел 32 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.