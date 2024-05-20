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Сегодня, 05:11

Даку: «Албанский флаг на трибунах меня дополнительно никак не мотивировал»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал албанский флаг на трибунах во время матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«Да, я увидел его во время игры, но он никак дополнительно не мотивировал. Я и так был предельно настроен на игру, так что ничего не поменялось», — приводит слова Даку Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний албанец провел 32 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/nikak-ne-motiviroval-daku-otreagiroval-na-poyavlenie/
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Мирлинд Даку
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
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Сочи – Краснодар
 2 : 3
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Урал – Оренбург
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Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
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Ахмат – Зенит
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20.05 20:00
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