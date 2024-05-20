Даку: «Албанский флаг на трибунах меня дополнительно никак не мотивировал»

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал албанский флаг на трибунах во время матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«Да, я увидел его во время игры, но он никак дополнительно не мотивировал. Я и так был предельно настроен на игру, так что ничего не поменялось», — приводит слова Даку Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний албанец провел 32 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.