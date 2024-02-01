Абаскаль: «Интерес «Кадиса»? Сконцентрирован на «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о своем будущем.

— Отвлекали ли вас слухи о возможном назначении в «Кадис»? Что это было?

— Слухи есть слухи, — сказал Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ. — Я сконцентрирован на том, чем занимаюсь сейчас. Вот уже полтора года мы работаем в «Спартаке» и продолжаем эту работу, глядя в будущее с позитивом. Смотреть куда-то в сторону некорректно.

— Конкретные предложения были?

— Не мне отвечать на такой вопрос. Я не занимаюсь такими вещами. Моя работа — футбол. А об остальном должны говорить агенты.

Ранее сообщалось, что 34-летний специалист может возглавить испанский клуб, однако позже на этот пост был назначен Маурисио Пеллегрино.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров текущего чемпионата России красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.