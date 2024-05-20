Жоаозиньо о вылете «Сочи» из РПЛ: «Очень жалко. Верю, что клуб через год вернется в премьер-лигу»

Бывший полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал «СЭ» вылет клуба из РПЛ после поражения от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура.

«Очень жалко, что «Сочи» вылетел из высшей лиги, хотя два года назад команда завоевала серебряные медали РПЛ. Жалко, что такого прекрасного города, как Сочи, не будет в следующем сезоне РПЛ. Надеюсь и верю, что клуб быстро, через год, вернется в премьер-лигу», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Клуб лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ за тур до конца чемпионата. От зоны стыковых матчей южан отделяют 6 очков.