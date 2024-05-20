Конате заявил, что покинет «Ахмат» в конце сезона
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что покинет грозненский клуб в конце сезона. Контракт форварда истекает 30 июня 2024 года.
«Остаюсь ли в «Ахмате»? Не-не-не, не остаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Конате.
26-летний форварда в этом сезоне провел за «Ахмат» 34 матча, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу. Он выступал за клуб из Грозного с лета 2021 года. За это время Конате забил 34 гола и сделал 3 результативные передачи в 89 играх.
Источник: «РБ Спорт»
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|6
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|50-26
|54
|
3
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|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
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|7
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|49
|
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|43
|
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|28
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|12
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|48-38
|42
|
8
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|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
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|11
|7
|11
|45-43
|40
|
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|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
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|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
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29 тур
30 тур
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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