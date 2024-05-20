Конате заявил, что покинет «Ахмат» в конце сезона

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что покинет грозненский клуб в конце сезона. Контракт форварда истекает 30 июня 2024 года.

«Остаюсь ли в «Ахмате»? Не-не-не, не остаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Конате.

26-летний форварда в этом сезоне провел за «Ахмат» 34 матча, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу. Он выступал за клуб из Грозного с лета 2021 года. За это время Конате забил 34 гола и сделал 3 результативные передачи в 89 играх.