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Судейство

Сегодня, 10:34

Самый востребованный арбитр РПЛ — Фисенко

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Андрей Фисенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На сегодня самым востребованным арбитром РПЛ в сезоне-2023/24 стал Андрей Фисенко, представляющий Владивосток.

У него 45 назначений на матчи чемпионата и кубковые игры в разном качестве. При этом в чемпионате он ни разу не выводил команды на поле в качестве судьи: у него 20 встреч в роли ВАР, 14 — АВАР и еще 2 — резервным.

42 назначения у Сергея Карасева, по 41 — у Павла Кукуяна и Алексея Сухого, 40 — у Кирилла Левникова.

Уникальная ситуация сложилась в этом сезоне с выбором судей на игры «Зенита» — и в этом случае, как и во многих других, забыт принцип неповторяемости. Так, к примеру, Кукуяну уже дали 12 матчей с участием питерцев, немного отстали от него Максим Гаврилин, Сергей Иванов и Андрей Фисенко (по 11). По 10 раз попадали на сине-бело-голубых Игорь Демешко, Сергей Карасев и Алексей Сухой. У Алексея Лунева 10 встреч с участием ЦСКА.

Кукуяна вообще очень часто назначали на матчи команд из первой пятерки: у него еще по 9 игр с участием «Динамо» и «Спартака».

Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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Кирилл Гоцук

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 23 1 4
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