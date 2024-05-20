Байрамян о победе над «Балтикой»: «У «Ростова» получилось реабилитироваться перед болельщиками»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением об игре команды в текущем сезоне РПЛ.

В воскресенье, 19 мая, клуб из Ростова-на-Дону одержал домашнюю победу над «Балтикой» (2:1) в матче 29-го тура.

«Мотивация? Мы — профессиональные спортсмены. Мы должны на каждую игру выходить и стараться выигрывать. У меня не было такого в карьере, чтобы, когда ни за что не борешься, выходить проигрывать. Плюс мы последние две игры неудачно сыграли и хотели в заключительной встрече на «Ростов Арене» реабилитироваться перед болельщиками. У нас это получилось, слава богу», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.

25 мая команда Валерия Карпина проведет выездную встречу с «Зенитом».