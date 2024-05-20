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Кавазашвили: «Сожалею, что Джикия уходит. Абаскаль перекрыл кислород классному футболисту»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход защитника Георгия Джикии из московского клуба.

«Джикия внес огромный вклад в спартаковскую стабильную игру. Не понимаю, почему Абаскаль не ставил его в состав, но я не хочу влезать во внутренние дела. Сожалею, что Джикия уходит. Георгий совершенно точно спартаковская легенда. Он начал играть за клуб и сразу завоевал любовь всех. Он очень добрый, порядочный, культурный парень. Даже на поле я ни разу не видел, чтобы он намеренно ломал соперника. Обидно, что Абаскаль перекрыл кислород очень классному футболисту.

Любой клуб может взять Джикию с большой радостью. Меня немного огорчает то, что для него наступил возрастной барьер. К 30 годам футболисты начинают сдавать в физическом плане. Не знаю, сможет ли он дальше играть на таком же высоком уровне, потому что он будет сдавать позиции. Конечно, он сможет играть за счет своего опыта", — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Вместе со «Спартаком» Георгий стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт футболиста с командой истекает 31 мая.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-sozhaleyu-chto-dzhikiya-ukhodit-abaskal-perekryl-kislorod-klassnomu-futbolistu-364638/
Анзор Кавазашвили
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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Джикия: «Меня очень устроил момент прощания, это было приятно»

Джикия: «Время покажет, каким я был спартаковцем»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
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Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
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19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
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