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Сегодня, 18:26

Алаев сообщил, что сдал все документы на визу для участия в исполкоме УЕФА

Алина Савинова
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Президент РПЛ, председатель комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев сообщил, что сдал все документы на визу для участия в заседании исполнительного комитета УЕФА.

«Визу еще не получил, но планирую. Документы все сдал, находятся на рассмотрении. Надеюсь, все будет успешно и приму участие в исполкоме», — приводит ТАСС слова Алаева.

7 июня Алаев рассказал, что получил приглашение на заседание исполкома УЕФА, который состоится 28 июня.

Ранее президент РПЛ пропустил первое заседание комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, которое прошло 25 апреля, из-за отсутствия визы.

Источник: https://tass.ru/sport/17989403
Футбол
Александр Алаев
УЕФА
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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