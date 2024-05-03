Боливийские футбольные судьи пригрозили бойкотом из-за приглашения чилийцев
Боливийская ассоциация футбольных судей (БАФС) выступила с заявлением по поводу инициативы федерации футбола этой страны использовать услуги арбитров из Чили в финальных матчах чемпионата.
БАФС потребовала срочной встречи с президентом федерации Фернандо Костасом, а также пригрозила бойкотом матчей внутренних турниров.
Несмотря на это, чиновники все-таки назначили чилийских рефери на первый финал «Университарио де Винто» — «Сан-Антонио» (1:2). Его судила бригада Хуана Лары.
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