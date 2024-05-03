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Судейство

Сегодня, 21:05

Боливийские футбольные судьи пригрозили бойкотом из-за приглашения чилийцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Боливийская ассоциация футбольных судей (БАФС) выступила с заявлением по поводу инициативы федерации футбола этой страны использовать услуги арбитров из Чили в финальных матчах чемпионата.

БАФС потребовала срочной встречи с президентом федерации Фернандо Костасом, а также пригрозила бойкотом матчей внутренних турниров.

Несмотря на это, чиновники все-таки назначили чилийских рефери на первый финал «Университарио де Винто» — «Сан-Антонио» (1:2). Его судила бригада Хуана Лары.

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