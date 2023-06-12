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Орлов вспомнил, как Берлускони с помощью футбола помогал устанавливать контакты между странами

Алина Савинова
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Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, как Сильвио Берлускони помог Украине установить дипломатические связи с европейскими странами.

«Я помню такую историю — Украина в девяностые никак не могла попасть на какие-то совещания, площадки в Европе, к ней относились с недоверием. Еще Леонид Кучма был президентом страны. Тогда обратились с просьбой к Берлускони, премьер-министру Италии: как решить такую проблему? Сильвио сказал: «Пусть они возьмут в делегацию Шевченко». Когда делегация Украины прибыла на какой-то форум, Берлускони увидел в ней Шевченко и пошел с ним обниматься, целоваться. А Шевченко, игравший за «Милан», сказал: «Вот мой президент». И у политиков там что-то «завязалось», в частности, между Италией и Украиной. То есть, сыграли свою роль личные связи Берлускони, его большой авторитет в мире футбола и политики», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Берлускони родился в Милане. В итальянской политике он дебютировал в возрасте 57 лет. Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-rasskazal-kak-sil-vio-berluskoni-s-pomoshh-yu-futbola-pomogal-ustanavlivat-kontakty-mezhdu-stranami/
Футбол
Геннадий Орлов
Сильвио Берлускони
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