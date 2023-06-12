Орлов вспомнил, как Берлускони с помощью футбола помогал устанавливать контакты между странами

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, как Сильвио Берлускони помог Украине установить дипломатические связи с европейскими странами.

«Я помню такую историю — Украина в девяностые никак не могла попасть на какие-то совещания, площадки в Европе, к ней относились с недоверием. Еще Леонид Кучма был президентом страны. Тогда обратились с просьбой к Берлускони, премьер-министру Италии: как решить такую проблему? Сильвио сказал: «Пусть они возьмут в делегацию Шевченко». Когда делегация Украины прибыла на какой-то форум, Берлускони увидел в ней Шевченко и пошел с ним обниматься, целоваться. А Шевченко, игравший за «Милан», сказал: «Вот мой президент». И у политиков там что-то «завязалось», в частности, между Италией и Украиной. То есть, сыграли свою роль личные связи Берлускони, его большой авторитет в мире футбола и политики», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Берлускони родился в Милане. В итальянской политике он дебютировал в возрасте 57 лет. Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства.