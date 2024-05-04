«Флуминенсе» согласовал контракт с Тьяго Силвой

«Флуминенсе» и представители защитника Тьяго Силвы согласовали контракт. У 39-летнего бразильца в июне этого года истекает контракт с «Челси».

По информации Globo Esporte, «Флуминенсе» отправил в Лондон сотрудников юридического и коммуникационного отдела и спешно работает над объявлением о подписании игрока. Он присоединится к бразильскому клубу до конца сезона-2024 в Бразилии.

Силва переедет в Рио-де-Жанейро в ближайшие недели, а его жена останется в Англии с детьми, которые играют за детские команды «Челси».

С 2006 по 2009 год защитник сыграл 97 матчей, забил 9 голов и выиграл Кубок Бразилии-2007 в составе «Флуминенсе».