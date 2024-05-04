Фанаты «Роды» вырвались на поле после матча с «Камбюром». Однако команда упустила выход в эредивизи

«Рода» выиграла у «Камбюра» в матче 37-го тура второго дивизиона Нидерландов — 2:0. Болельщики команды после финального свистка выбежали на поле стадиона праздновать выход в эредивизи.

Однако, в параллельной встрече «Гронинген» на 5-й добавленной минуте, когда игра «Рода» — «Камбюр» уже закончилась, сравнял счет в игре с «Телстаром», поэтому «Рода» пока не гарантировала себе повышение в классе.

В заключительном туре «Рода» сыграет против «Гронингена». Команды занимают 2-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно, имея 75 и 72 очка.