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Сегодня, 01:06

Канчельскис: «Тобол» незаконно уволил меня»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис прокомментировал свое увольнение из казахстанского клуба.

«Они незаконно уволили меня, мы подали в суд на это. Пускай они предоставят протокол! Покажите документ, какого числа меня не было на рабочем месте, я приходил туда каждый день. Я жил в гостинице за свои деньги. Алимжан (Калдияров, совладелец «Тобола») непорядочный человек, негодяй, свои обещания он не выполнял.

Были ли у меня нарушения режима? Мы все нормальные люди. Если есть документы или свидетели того, что я не приходил на работу — пусть предъявят. Я готов прийти сесть на детектор лжи и все обсудить, чтобы они не позорили футбол», — приводит Meta-ratings.kz слова Канчельскиса.

54-летний специалист занимал пост гендиректора «Тобола» с июля по ноябрь 2023 года. До этого Канчельскис тренировал узбекистанский «Навбахор» (2019-2020).

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-zayavil-chto-ego-nezakonno-uvolili-iz-tobola-359595/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Тобол
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