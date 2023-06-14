Футболист любительской команды умер во время матча в Тольятти

Футболист любительской команды «Хали Гали» Глеб Березовский умер во время матча в Тольятти, сообщает региональной футбольной лиги.

Трагедия произошла 13 июня на стадионе «Труд» Центрального района. По информации местных СМИ Березовский вошел в игру со скамейки запасных, но вскоре упал на газон.

Причины гибели 29-летнего молодого человека не сообщаются. Березовский являлся капитаном любительской команды «Хали Гали».