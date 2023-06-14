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Сегодня, 15:21

Футболист любительской команды умер во время матча в Тольятти

Виталий Косик
Корреспондент
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Глеб Березовский.
Фото со страницы VK Глеба Березовского

Футболист любительской команды «Хали Гали» Глеб Березовский умер во время матча в Тольятти, сообщает региональной футбольной лиги.

Трагедия произошла 13 июня на стадионе «Труд» Центрального района. По информации местных СМИ Березовский вошел в игру со скамейки запасных, но вскоре упал на газон.

Причины гибели 29-летнего молодого человека не сообщаются. Березовский являлся капитаном любительской команды «Хали Гали».

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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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