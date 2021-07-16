Глава Hypercube: «Хотим, чтобы большинство лиг в России играли по системе «весна — осень»
Глава Hypercube Питер Ньювенхейс заявил о необходимости частичного возвращения российского футбола на систему «весна - осень».
«Мы посмотрели, сколько у вас клубов, и поняли, что сокращать их количество нежелательно. В России много крупных городов, поэтому решили, что нужно оставить 16 клубов. Мы прислушивались к людям, которые находятся на разных ярусах этой пирамиды. Люди из ФНЛ говорили, например, что они не хотят играть в середине недели. Некоторым нежелательно выступать летом. Также мы хотим сделать так, чтобы большинство лиг низшего дивизиона играли по системе «весна - осень», — сказал Ньювенхейс.
13 июля Российский футбольный союз представил варианты реформ чемпионата России, которые были предложены компанией Hypercube.
Все российские лиги перешли с системы «весна - осень» на систему «осень - весна» в сезоне-2011/12.
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