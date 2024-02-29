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«У своих ворот»

29 февраля, 15:10

Смертин рассказал о планах РФС по развитию футбола для игроков с ОВЗ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин ответил на вопрос «СЭ» о планах по проведению дальнейших матчей для футболистов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Часто бывают такие международные матчи?

— РФС приглашал всех на турнир «Стальная воля» в Нижнем Тагиле. Но вот в формате товарищеского матча между нашей национальной сборной и сборной другой страны будет впервые.

— Есть ли планы по приглашению соперников из других стран?

— Да. На форуме «Россия — спортивная держава» в Перми президент сказал, что нужно искать новые форматы. Я был на этой пленарной сессии. РФС этим и занимается. Будут участвовать и зарубежные страны. У РФС будет фестиваль: два этапа и финальная часть. Например, Казахстан приезжает на фестиваль. Сыграем с Сербией. Договорились о том, что специально ничью не будем гонять. Как сыграем, так сыграем. Я противник этого, как человек, который играл на футбольном поле и ни разу ни одного договорняка не сыграл.

— Какие команды будут?

— Blind football. Хотели еще transplant football. Две команды из Сербии готовы к нам приехать и сыграть. У нас очень хорошая команда тотально слепых футболистов. Очень хотелось бы, чтобы ребята сыграли и почувствовали силу. Будет один матч в Москве, скорее всего, на «Динамо» за день до матча основных национальных сборных.

Ранее Смертин сообщил «СЭ» подробности матча между сборными России и Сербии для футболистов с ОВЗ.

Алексей Смертин
Футбол
РФС
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