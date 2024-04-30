В РФС рассказали, как УЕФА финансирует турнир развития в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как УЕФА финансирует турнир развития в России.

«УЕФА полностью финансирует на турнире все иностранные команды. Наши затраты на проведения турнира — это стадионы и наша сборная, которая принимает участие в турнире. Все остальное финансирует УЕФА», — сказал Митрофанов ТАСС.

С 23 по 29 апреля в Волгограде прошел второй турнир развития УЕФА. В нем участвовали команды России, Сербии, Казахстана и Ганы, состоящие из игроков в возрасте до 16 лет. В 2023 году Волгоград впервые принял турнир развития УЕФА.