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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

В матче первенства Нижегородской области игроки решили разыграть пенальти: что из этого вышло. Видео

20:20
Случай в матче первенства Нижегородской области.
Случай в матче первенства Нижегородской области.

В матче 12-го тура Первой лиги первенства Нижегородской области «Городец» — «Дружба» произошел занятный эпизод.

Футболисты клуба «Городец» получили право на пенальти. Удар взялся исполнить голкипер Сергей Соловьев. Однако вместо удара он откатил мяч партнеру по команде, нападающему Георгию Жуков, который умудрился пробить прямо во вратаря соперника.

Комментатор матча отреагировал на эпизод фразой: «Друзья, вы не Месси и не Неймар, вы Соловьев и Жуков».

Тем не менее, «Городец», в итоге, разгромил соперника со счетом 5:0. А Жуков сделал хет-трик в этой встрече.

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Иван Шитик все материалы автора

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